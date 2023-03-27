Эммануэль Грегуар: В Париже еще 7500 тонн неубранных отходов

В эти выходные произошел «большой скачок», но пройдет еще «несколько дней», прежде чем несобранные отходы исчезнут с улиц Парижа, предупредил в понедельник помощник мэра столицы Франции.

На прошлой неделе в Париже провели забастовку водители коммунального спецтранспорта.

Учитывая протестную активность в эти дни и теплую погоду в городе скопились тысячи тонн мусора, который некому было вывезти.

Противники пенсионной реформы по-прежнему требуют отставки правительства и улучшения уровня жизни, связанного с ростом цен на продукты.