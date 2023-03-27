Растут как на дрожжах: какой водой для этого нужно поливать сеянцы

Молодые всходы нуждаются в мягкой воде, которая близка по своему составу к дождевой либо талой.

От того, какой водой поливают растения, во многом зависит и их здоровье. От какого полива рассада поднимается, как на дрожжах?

Самый простой способ - полить культуры водой из-под крана. Но это самый худший выбор, и лучше его не использовать: водопроводная вода далека от артезианской, в ней могут быть примеси хлора.

А молодые всходы нуждаются исключительно в мягкой воде, которая по составу близка к дождевой либо талой.

В этом отношении может выручить фильтр.

Если его нет, можно использовать метод опытных огородников: сначала воду из-под крана заморозить, а потом дать ей оттаять и согреться до комнатной температуры.

Это самый банальный способ получить талую воду в период, когда снег растаял, а дождевую воду набрать не удается.