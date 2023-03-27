В храме Рамзеса II обнаружены 2000 мумифицированных бараньих голов

Более 2000 мумифицированных бараньих голов, датируемых эпохой Птолемеев, были обнаружены в храме Рамзеса II в древнем городе Абидос на юге Египта, сообщили власти в воскресенье (26 марта).

Мумии овец, собак, коз, коров, газелей и мангустов также были эксгумированы группой американских археологов из Нью-Йоркского университета на этом месте, известном своими храмами и некрополями, сообщило Министерство древностей и туризма в пресс-релизе.

По словам директора Высшего совета древностей Мостафы Вазири, эти открытия позволят больше узнать о храме Рамзеса II и о деятельности, которая происходила в период между его строительством при шестой династии Древнего царства (между 2374 г. и 2140 г. до н.э.) и период Птолемея (323–30 г. до н.э.).