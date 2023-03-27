Задержанного в Китае японца подозревают в шпионаже

12:38 2023-03-27

Задержанный в Китае японец, освобождения которого требует Токио, подозревается в шпионаже, заявило правительство Китая в понедельник.

«Этот гражданин Японии подозревается в шпионской деятельности, в нарушении Уголовного кодекса и закона о борьбе со шпионажем Китайской Народной Республики», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин. 

Ранее в понедельник Токио призвал к освобождению своего гражданина.  

Посольство Японии в Китае было проинформировано, что «японец в возрасте от 50 до 60 лет задержан в Пекине за нарушение китайских законов». 

Официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно пояснил, что Токио просит разрешить консульский визит к своему гражданину. 