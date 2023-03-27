Задержанного в Китае японца подозревают в шпионаже
Задержанный в Китае японец, освобождения которого требует Токио, подозревается в шпионаже, заявило правительство Китая в понедельник.
«Этот гражданин Японии подозревается в шпионской деятельности, в нарушении Уголовного кодекса и закона о борьбе со шпионажем Китайской Народной Республики», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Ранее в понедельник Токио призвал к освобождению своего гражданина.
Посольство Японии в Китае было проинформировано, что «японец в возрасте от 50 до 60 лет задержан в Пекине за нарушение китайских законов».
Официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно пояснил, что Токио просит разрешить консульский визит к своему гражданину.
Опубликовано: Тарас Медведев
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13:32
Наталья Гончарова
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