Успенская не рекомедует дочери Плаксиной выходить замуж, объявив мужчин врагами
Исполнительница Любовь Успенская дала дочери Татьяне Плаксиной совет не связывать себя узами брака вообще, родив ребенка от донора.
Любовь Успенская была замужем 4 раза и все 4 брака ничем хорошим не закончились. Когда ей задают вопрос о том, желает ли она еще раз связать себя с кем-нибудь узами брака, та плюется.
Кроме того, артистка убеждает дочь Татьяну Плаксину в том, что не нужно создавать полноценную семью, а просто родить наследника и наследницу от донора.
Успенская утверждает, что каждый из супругов тянул ее назад, подавляя ее творческую натуру.
Знаменитость назвала мужчин альфонсами и сутенерами, которые потом используют общих детей для своей выгоды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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13:32
Наталья Гончарова
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