Польша арестовала подозреваемого в шпионаже в пользу России

По данным прокуратуры, в Польше задержан иностранец по подозрению в шпионаже в пользу России.

По словам прокурора, задержание произошло 21 марта в Гданьске.

Подозреваемый собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском регионах и передал ее российским спецслужбам.

Если его признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

МИД России пока не комментировал ситуацию.