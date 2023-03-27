Польша арестовала подозреваемого в шпионаже в пользу России
13:28 2023-03-27
По данным прокуратуры, в Польше задержан иностранец по подозрению в шпионаже в пользу России.
По словам прокурора, задержание произошло 21 марта в Гданьске.
Подозреваемый собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском регионах и передал ее российским спецслужбам.
Если его признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
МИД России пока не комментировал ситуацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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13:32
Наталья Гончарова
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