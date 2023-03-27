Политолог предложил заманить Меладзе в РФ большими гонорарами, а после отобрать имущество и заставить выступать перед российскими военными

Политолог Сергей Марков убежден, что Валерия Меладзе следует заманить в ловушку, предложив большие гонорары в России. Как только артист "клюнет на наживку", разобраться с ним как следует.

Политолог Сергей Марков убежден, что Валерий Меладзе должен ответить за то, что говорит.

По мнению Маркова, имущество артиста не будет лишним для жителей Донбасса, а сам он обязан исполнять песни перед российскими бойцами.

Политик возмущен его выходкой на концерте в Дубае, когда он позволил себе продолжить лозунг одного из украинских активистов "Слава Украине!".

Примечательно, что Меладзе сам выложил в Сеть видео, где произносит "Героям слава!".

Правда, после этого Валерий уже более осторожно ведет себя, утверждая со сцены, что мечтает о том, чтобы везде человека любой национальности принимали с дорогой душой.