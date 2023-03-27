Беларусь обвиняет Польшу в блокировании движения грузовиков на границе с ЕС
Беларусь обвиняет Польшу в умышленном замедлении движения грузовых и легковых автомобилей в страны Евросоюза.
Польша не выполняет двусторонние договоренности, отметили в ГПК Беларуси.
"С пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска на белорусско-польской границе "Кукурики" (Козловичи) увеличилась вдвое и сейчас составляет 1000 автомобилей", - говорится в сообщении.
Подобная ситуация периодически возникает на переходах с Польшей в течение последних лет.
Год назад из-за медленной работы польской стороны и введения дополнительных ограничений по Covid очередь в Козловичах достигала до 20 км и машина стояли в два ряда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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13:32
Наталья Гончарова
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