Климова рассказала о тяжелом расставании с Петренко

Екатерина Климова призналась, что развод с Игорем Петренко дался ей очень нелегко, учитывая, что от актера она родила двух сыновей.

Екатерина Климова была в браке 4 раза. Одним из ее мужей стал коллега по экрану Игорь Петренко, развод с которым дался актрисе очень тяжело. Вместе знаменитости были 9 лет.

В настоящее время между бывшими нормальные отношения, которые удалось сохранить ради своих двух общих наследников.

Екатерина назвала себя сильной женщиной, способной пережить даже такое, имея в виду развод с Петренко и все разногласия на этом фоне.

Интересно, что после расставания со вторым мужем Климова с легкостью вступила в третий брак с актером Гелой Месхи, уверяя, что, если есть любовь, страх уходит на второй план.