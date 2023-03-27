Пион расти не хочет: как ему помочь и что для этого сделать

Растение любит солнечные участки, хорошее питание и грамотный полив. Время от времени его надо пересаживать на новое место.

Чтобы пион рос здоровым, пышно цвел, его надо время от времени делить и рассаживать. Но не часто - в среднем раз в 5-6 лет.

В конце августа-начале сентября нужно осмотреть корни, удалить отмершие и нездоровые фрагменты, разделить на небольшие части с 3-5 почками. Весной их можно посадить.

Как это сделать правильно? Растение не любит излишнего заглубления: уровень почвы должен быть на 5 см выше почки на корне. При очень глубокой посадке пион зацветет позже - только тогда, когда нарастит корневую системупо ближе к поверхности.

Нельзя, чтобы пион рос в тени - тогда цветение не будет обильным. На качество цветения может повлиять недосток влаги накануне этого - в мае. А если ему не хватает влаги в августе, это отразится на цветении уже в будущем сезоне.

Пион также любит хорошую подкормку. Как только появятся ростки, нужно внести удобрение, состоящее из 15 г аммиачной селитр, растворенной в 10 л воды.

В период завязывания бутонов - удобрить другим раствором - 10 г азота, 15 г фосфора и столько же калия - на 10 л воды.

Через пару недель после окончания цветения растение нужно подкормить раствором 10-15 г калия и 15-20 г фосфора - на 10 л воды. Оно будет способствовать закладыванию почек возобновления, которые обеспечивают обильное цветение в следующем году, и повысят зимостойкость кустов.

Поздно осенью пионы следует обрезать, убрав горизонтальные ветки при первых угрозах заморозков, не дожидаясь их высыхания.