Опытный садовник рассказал, как правильно сажать и ухаживать за стевией, отличным заменителем сахара

Растение обладает полезнейшими свойствами и с успехом заменяет сахар. В листьях культуры содержатся глюкоза и сахароза.

На сегодняшний день является одним из самых сладких растительных продуктов, кроме того, отличается небольшим содержанием калорий и не повышает сахар в крови.

Этот пищевой компонент могут употреблять больные диабетом и те, кто следит за фигурой (соблюдает диеты).

Стевия содержит много эфирных масел, а также витаминов и микроэлементов. Растение может стать незаменимым составляющим многих домашних заготовок, ведь оно является природным консервантом.

Особенности посадки и ухода:

Рекомендуется выращивание рассадным способом, так как культура имеет длительный период вегетации. При высадке семян температура не должна быть ниже +15-ти градусов, а для дальнейшего роста и развития самая оптимальная – 25-27.

Семена высевают в ящик, сверху присыпают почвой и накрывают стеклом или пленкой. Торф добавлять не рекомендуем. После их проклевывания, укрытие снимают и держат на свету, как и рассаду многих овощей.

Высаживать в открытое место рекомендуется после того, как наступит устойчивая теплая погода и не будет заморозков.

В большинстве районов – это начало июня. Посадку лучше производить в пасмурную погоду или вечернее время. Расстояние между кустами оставлять не менее двадцати сантиметров.

Посадки следует пролить теплым раствором стимулятора «Бутон» в расчете 1 ч. л. на литр воды.

Стевия отрицательно относится к засухе. Требуются частые поливы. Почва в месте произрастания должна быть умеренно влажной. Необходимо бороться с сорняками и рыхлить землю вокруг насаждений.

Лучше растет на легких, (су) песчаных почвах (особенно не подходят торфяные!) Предпочтительны защищенные от сильных ветров, влажные и солнечные места.

Сбор и заготовка:

Срезать стебли и листья нужно начинать уже во время цветения.

Подрезать желательно не выше, чем на 7 см от поверхности почвы.

Затем связать в маленькие пучки и разложить тонким слоем на чистой ткани или бумаге.

После этого измельчить (чистыми руками) и хранить в пакете или закрытой емкости в сухом месте.

Добавлять в чай можно вместе с заваркой. Для удобства перед употреблением лучше процедить через ситечко.