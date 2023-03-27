Северная Корея провела испытательный пуск еще двух ракет, когда США отправили авианосец

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в знак явного протеста против расширяющихся учений союзников.

Седьмое ракетное испытание в этом месяце подчеркнуло растущую напряженность в регионе, поскольку и испытания оружия Севером, и совместные военные учения США и Южной Кореи усилились в цикле "ответ за ответ".

Запуски могли быть приурочены к прибытию корабля ВМС США "Нимиц" и его ударной группы, включающей крейсер с управляемыми ракетами и два эсминца, которые провели учения по противовоздушной обороне и другие учения с южнокорейскими военными кораблями в водах вблизи острова Чеджу.

Чан До Ён, представитель ВМС Южной Кореи, сказал, что учения были направлены на оттачивание совместных оперативных возможностей и демонстрацию приверженности США защите своего союзника с использованием всего спектра возможностей, включая ядерные, перед лицом "эскалации ядерных и ракетных угроз" Севера.

Ожидалось, что ударная группа "Нимиц" прибудет в южнокорейский материковый порт Пусан во вторник.