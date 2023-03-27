ООН заявила, что в Ливии найден пропавший уран

Инспекторы ООН, посетившие юг Ливии, обнаружили бочки с природным ураном, пропавшие ранее в этом месяце в охваченной хаосом стране.

Международное агентство по атомной энергии заявило ранее в этом месяце, что около 2,5 тонн природного урана, хранившегося на объекте в южном городе Сабха, пропало. Силы ливийского командира Халифы Хифтера заявили, что они обнаружили пропавший материал недалеко от места хранения.



В заявлении, направленном в субботу агентству Ассошиэйтед Пресс, базирующееся в Вене агентство сообщило, что инспекторы ООН посетили этот район 21 марта и видели, как материал был перенесен на место хранения.



Инспекторы ООН обнаружили, что "относительно небольшое количество UOC (концентрат урановой руды) все еще не учтено", - говорится в заявлении.



Однако МАГАТЭ заявило, что непосредственной радиологической опасности в этом месте нет.



В заявлении говорится, что по данному вопросу все еще ведутся расследования, включая сверку количеств природного урана на объекте с теми, которые ранее были проверены МАГАТЭ.



МАГАТЭ сообщило, что его генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси в пятницу проинформировал государства-члены о результатах визита.