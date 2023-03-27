Иракский парламент принял спорные поправки к закону о голосовании

Иракские законодатели в начале понедельника приняли противоречивые поправки к закону о выборах, которые могут подорвать шансы небольших партий и независимых кандидатов получить места на будущих выборах.

Поправки увеличивают размер избирательных округов, и этот шаг широко поддержала Рамочная координация, коалиция партий, поддерживаемых Ираном. Эта коалиция образует блок большинства в нынешнем парламенте, который в прошлом году привел к власти премьер-министра Мохаммеда Шиа аль-Судани.



По сообщениям СМИ, законопроект прошел при голосовании 206-12 голосов в 329-местном собрании. Остальные законодатели отсутствовали на многочасовой сессии, которая началась в воскресенье вечером.



Поправки также отменяют ключевые статьи, принятые в преддверии федеральных выборов 2021 года, и перерисовывают карты выборов, чтобы Ирак вернулся к одному избирательному округу на каждую мухафазу.



Несколько иракских политических блоков и независимых парламентариев отвергли поправки и затормозили голосование на несколько недель. В течение последних недель сотни протестующих собирались, чтобы выразить свое несогласие.