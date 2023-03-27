В Египте обнаружено более 2 000 мумифицированных голов баранов

Более 2 000 мумифицированных голов баранов и дворцовое сооружение эпохи Старого царства были обнаружены археологами в храме царя Рамзеса II в Абидосе.

Они также обнаружили мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса.

Находки, расположенные примерно в 270 милях к югу от Каира, относятся к периоду более 1000 лет, от Шестой династии до Героической эпохи, поэтому возраст некоторых из них превышает 4300 лет.

Помимо головы древнего барана, археологи из Университета Нью-Йорка также обнаружили группу мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса.



Считается, что мумифицированные останки были оставлены на этом месте в честь Рамзеса II примерно через 1000 лет после его смерти, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.



Предполагается, что бараны и другие животные использовались в качестве подношений во время поклонения баранам в Абидусе в период Бипида, добавил в своем заявлении доктор Самех Искандар, глава миссии.