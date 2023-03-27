Памятник Шатунову будет возведен возле детского дома в Оренбурге, где воспитывался исполнитель

Памятник покойному певцу Юрию Шатунову намерены установить рядом с оренбургским детским домом, где жил будущий артист.

Памятник из бронзы экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову будет установлен рядом с оренбургским детским домом, где жил и воспитывался будущий звезда российской сцены.

Имя автора фигуры знаменитости пока не озвучивается.

Ранее сообщалось, что родные артиста объявляли конкурс на эскиз для монумента исполнителю. Тогда думали, что возводить скульптуру будут на месте захоронения Юрия.

Примечательно, что за могилой Шатунова в РФ ухаживает его поклонник, который также воспитывался в детдоме. Родственников певца здесь давно никто не видел.