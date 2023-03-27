Забастовка из-за зарплат блокирует железнодорожные и авиа пути в Германии

В понедельник поезда, самолеты и системы общественного транспорта не работали на большей части территории Германии, так как профсоюзы объявили крупную однодневную забастовку по поводу заработной платы.

24-часовая забастовка также затронула грузовые железнодорожные и морские перевозки, поскольку к забастовке присоединились работники портов и водных путей страны.



Многие пассажиры предпочли ехать на машине, что привело к задержкам на дорогах, а те, кто мог, работали дома.



Профсоюзы добиваются повышения заработной платы как минимум на 10,5% и отклонили предложения работодателей о повышении на 5% в два этапа плюс единовременные выплаты. По словам Ульриха Зильбербаха из Федерации государственной службы, высокая инфляция, наблюдавшаяся в прошлом году и в других странах, сильно ударила по многим работникам.



"Мы зафиксировали падение реальной заработной платы, и это необходимо сбалансировать", - сказал он журналистам в Берлине, добавив, что некоторые члены его профсоюза в крупных городах вынуждены обращаться за государственными пособиями, чтобы оплатить аренду жилья.



Зильбербах сказал, что он надеется, что работодатели увеличат свои предложения на предстоящих переговорах - в противном случае профсоюзам, возможно, придется рассмотреть возможность бессрочной забастовки.



Железнодорожная компания Deutsche Bahn назвала требования профсоюза завышенными и предупредила, что пострадают миллионы пассажиров.