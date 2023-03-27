Депутаты штата Миссисипи обвиняются в засовывании оружия в рот двум чернокожим мужчинам

С 2019 года они участвовали по меньшей мере в четырех жестоких столкновениях с чернокожими мужчинами, в результате которых двое из них погибли, а еще один получил тяжелые травмы

Несколько помощников шерифа штата Миссисипи, в отношении которых Министерство юстиции проводит расследование в связи с возможными нарушениями гражданских прав, с 2019 года участвовали по меньшей мере в четырех жестоких столкновениях с чернокожими мужчинами, в результате которых двое из них погибли, а еще один получил тяжелые травмы, показало расследование Associated Press.



Двое из этих мужчин утверждают, что помощники шерифа округа Рэнкин в ходе отдельных столкновений засовывали им в рот пистолеты.

В одном случае помощник шерифа нажал на курок, в результате чего мужчина получил раны, которые потребовали пришивания части языка.

В одной из двух смертельных стычек, по словам матери мужчины, помощник шерифа встал на колени на шею ее сына, пока тот говорил, что не может дышать.



Полицейские и судебные документы, полученные AP, показывают, что в каждой из четырех стычек участвовали несколько помощников шерифа, принятых в Группу специального реагирования - тактическое подразделение, члены которого проходят углубленную подготовку.

В трех из них в сильно отредактированных документах не указано, служили ли они в обычном качестве помощников шерифа или в качестве членов подразделения.