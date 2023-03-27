Аэропорт Бен-Гурион в Израиле отменяет вылеты из-за забастовки против судебной реформы

Главный международный аэропорт Израиля имени Бен Гуриона сегодня отменил взлеты после того, как работники объявили забастовку в рамках широкомасштабного протеста против спорной судебной реформы.

"Я приказал немедленно прекратить взлеты", - заявил сегодня председатель профсоюза работников аэропорта Пинхас Идан.



Хотя рейсам, которые уже начали посадку, было разрешено взлететь, представительница администрации аэропорта подтвердила агентству EFE, что все остальные вылеты пока отменены.



Что касается рейсов из-за рубежа в Израиль, пресс-секретарь подчеркнула, что те, которые уже находятся в воздухе, смогут приземлиться, и пояснила, что пока неясно, что будет с остальными рейсами, запланированными на понедельник.



Она также пояснила, что аэропорт работает в режиме "минимального обслуживания" и что ситуация "управляется", чтобы избежать коллапса в Бен-Гурионе.