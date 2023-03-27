В порту на юге Англии произошла крупная утечка нефти

В воскресенье в порту Пул Харбор на юге Англии произошла значительная утечка нефти, сообщили местные власти.

"Произошел крупный инцидент из-за утечки сырой нефти с нефтяного месторождения Wytch Farm", - сообщил в Twitter Филип Бродхед, глава местного совета городов Борнмут, Крайстчерч и Пул.



"Сегодня операторы сообщили нам, что на объекте произошла утечка. Хотя она была локализована, нам сообщили, что нефть попала в воду и на прилегающую территорию".



Администрация порта Пул Харбор Комиссарс сообщила, что утечка произошла в трубопроводе, которым управляет франко-британская компания Perenco.



Компания Perenco UK назвала утечку ограниченной и заявила в своем заявлении, что она "тесно сотрудничает с соответствующими органами, и в настоящее время проводится операция по очистке".



"Будет начато полное расследование, чтобы определить, что произошло в гавани Пул", - сказал управляющий директор Perenco UK Франк Дай.



"Ситуация находится под контролем", - сказал он.