В порту на юге Англии произошла крупная утечка нефти
В воскресенье в порту Пул Харбор на юге Англии произошла значительная утечка нефти, сообщили местные власти.
"Произошел крупный инцидент из-за утечки сырой нефти с нефтяного месторождения Wytch Farm", - сообщил в Twitter Филип Бродхед, глава местного совета городов Борнмут, Крайстчерч и Пул.
"Сегодня операторы сообщили нам, что на объекте произошла утечка. Хотя она была локализована, нам сообщили, что нефть попала в воду и на прилегающую территорию".
Администрация порта Пул Харбор Комиссарс сообщила, что утечка произошла в трубопроводе, которым управляет франко-британская компания Perenco.
Компания Perenco UK назвала утечку ограниченной и заявила в своем заявлении, что она "тесно сотрудничает с соответствующими органами, и в настоящее время проводится операция по очистке".
"Будет начато полное расследование, чтобы определить, что произошло в гавани Пул", - сказал управляющий директор Perenco UK Франк Дай.
"Ситуация находится под контролем", - сказал он.