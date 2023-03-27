Компания Naturgy инвестирует 117 миллионов евро в Испанию для хранения электроэнергии
14:12 2023-03-27
Испанская коммунальная компания Naturgy планирует инвестировать 117 миллионов евро (125,81 миллиона долларов США) в хранилища электроэнергии в Испании, заявила в понедельник представитель компании
Компания установит восемь больших батарейных массивов, семь из которых будут связаны с фотоэлектрическими электростанциями, а один - автономный, сказала пресс-секретарь.
Совокупная емкость накопителей составит 290 мегаватт-часов.
Такие проекты по хранению электроэнергии позволяют коммунальным службам использовать избыток электроэнергии, производимой непостоянными возобновляемыми электростанциями, такими как фотоэлектрические или ветряные электростанции, и использовать его ночью или при отсутствии ветра.