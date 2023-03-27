Перу изымает 2,3 тонны кокаина в партии плитки майолики, направлявшейся в Турцию
14:13 2023-03-27
Перуанская антинаркотическая полиция и прокуратура изъяли 2,3 тонны кокаина, который должен был быть отправлен на корабле в Турцию, спрятанный в партии майоликовой плитки.
"В ходе операции по пресечению незаконного оборота наркотиков из партии майоликовой плитки было изъято 2,310 килограмма кокаина", - говорится в заявлении.
Груз, замаскированный под плитку, следовал из порта Кальяо в соседней Лиме в Турцию. По словам властей, "событие произошло на портовом терминале DP World...".
Изъятые наркотики остаются на хранении в отделе полиции по борьбе с наркотиками для продолжения соответствующих расследований.
В операции также принимало участие Национальное таможенное управление. В 2022 году перуанские власти изъяли более 22 тонн кокаина.
Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина - по официальным данным, около 400 тонн в год.