Кравец сообщила, что у Пугачевой нет недвижимости на территории РФ

Актриса Алена Кравец утверждает, что у Аллы Пугачевой нет недвижимости в России.

Актриса и светская львица Алена Кравец сообщила, что у Аллы Пугачевой нет недвижимости на территории российского государства.

Замок в деревне Грязь принадлежит и всегда принадлежал ее мужу Максиму Галкину.

Дом на Истре артистка переписала на своего старшего внука Никиту Преснякова.

Квартира на 1-й Тверской-Ямской в столице давно принадлежит дочери Аллы Борисовны Кристине Орбакайте.

Апартаменты в элитной постройке в Филипповском переулке Пугачева переписала на младшего внука Дени Байсарова. Предприниматель Руслан Байсаров подарил жилплощадь теще, когда был женат на Орбакайте.