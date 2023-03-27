Кравец сообщила, что у Пугачевой нет недвижимости на территории РФ
14:15 2023-03-27
Актриса Алена Кравец утверждает, что у Аллы Пугачевой нет недвижимости в России.
Актриса и светская львица Алена Кравец сообщила, что у Аллы Пугачевой нет недвижимости на территории российского государства.
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