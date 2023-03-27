Покровского не будут наказывать за дискредитацию ВС РФ
14:29 2023-03-27
Максиму Покровскому грозил штраф в 50 000 российских рублей за дискредитацию ВС РФ. Музыканту повезло, так как он отделался легким испугом, а дело против него закрыто.
Лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского хотели наказать за дискретитацию военных сил России.
Артисту грозил штраф в 50 000 российских рублях.
Сам музыкант утверждает, что виною обвинения стала одна из композиций певца, где он якобы оскорбляет российских бойцов.
В настоящее время известно, что дело закрыто по причине истечения срока привлечения к ответственности.
Стоит отметить, что дело имело административный характер, а брать под стражу Покровского никто не собирался.