Исполнитель главной роли в Гарри Поттере Рэдклифф скоро станет отцом

33-лений актер Дэниэл Рэдклифф, известный по фильмам о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, вскоре примерит роль отца.

Папарацци удалось заснять 33-летнего звезду Дэниэла Рэдклиффа на прогулке в Нью-Йорке со своей избранницей Эрин Дарк, которой уже 38.

Невооруженным взглядом видно, что возлюбленная актера находится в ожидании ребенка.

Знаменитости встречаются еще с 2013 года, а родителями станут в середине текущего года.

После 4 лет отношений сообщалось, что актеры желают оформить свои отношения официально. Никаких комментариев от самих артистов по поводу не поступало.