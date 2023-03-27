МО РФ: средства ПВО России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины под Темировкой

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины под Темировкой в Запорожской области.

Конашенков отметил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российские войска уничтожили 226 вертолётов украинской стороны.

Пресс-секретарь Минобороны России добавил, что за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса служащими ВС РФ также уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской Народной Республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой Народной Республики.