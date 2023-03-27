Личная жизнь Маска, который 3 раза был женат и имеет 9 детей, интересует общественность не меньше, чем победы в бизнесе

Мегауспешный предприниматель-миллиардер Илон Маск не может похвастаться стабильностью в личной жизнью.

Один из самых богатых людей современности Илон Маск обладает очень непростым характером.

Видимо, по этой причине его личная жизнь складывается не так удачно как его карьера.

Маск был трижды женат, у него девять детей, последними из которых стали близнецы, которых подарила предпринимателю его сотрудница.

Как-то Маск выдал, что, будучи ребенком, понял, что никогда не хочет оставаться один. Этот факт объясняет наличие многочисленных избранниц.

Окончив отношения с одной, Маск тут же заводит роман с другой, не слишком задумываясь о долговечности союза.