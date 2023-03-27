Wall Street Journal: ВСУ не смогут начать наступление «в стиле НАТО» с воздуха

Издание The Wall Street Journal рассказало о неспособности украинской армии начать контрнаступательную операцию в стиле Североатлантического альянса.

27 марта американское новостное агентство WSJ опубликовало авторскую статью, в которой утверждается, что вооружённые силы Украине неспособны начать контрнаступательную операцию на позиции армии России "в стиле НАТО", который предполагает массированную бомбардировку стратегических объектив противника с воздуха посредством использования крылатых боеприпасов и авиации.

В Wall Street Journal отмечают, что представители украинской армии активно обучаются в странах коллективного Запада, приобретая навыки по применению современного оружия образца Североатлантического альянса, которое поставляется Киеву рамках пакетов военной помощи со стороны США и их стран-сателлитов.

Вместе с тем автор статьи в WSJ утверждает, что данные обстоятельства не будут способствовать успешному контрнаступлению ВСУ, поскольку украинские войска не обладают достаточным количеством тяжёлой бронированной техники, крылатых ракет и военных самолётов, необходимых для ударов с воздуха, которые предшествовали бы сухопутной операции.

Экс-полковник Соединённых Штатов Джон Нагл согласился с мнением аналитика Wall Street Journal, подчеркнув, что у армии Украины нет необходимого числа ударных вертолётов и истребительной авиации, ввиду чего Генштаб ВСУ не станет применять тактику прямолинейной атаки, которая является традиционной для НАТО в любых наступательных кампаниях.

Примечательно, что накануне советник Зеленского Михаил Подоляк подверг критике статью газеты Politico, которая сообщила, что войска Украины начнут контрнаступление в мае. При этом Подоляк попросил западные СМИ не раскрывать планы Кеива.