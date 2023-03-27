Звезда картины Четыре танкиста и собака Петр Высоцкий сгорел при пожаре

Актер фильма "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий погиб в пожаре. Ему было 87 лет.

Актер из Польши Петр Высоцкий, известный российским зрителям по картинам "Четыре танкиста и собака", "Катастрофа в Гибралтаре", "Шопен", "Пепел", стал жертвой пожара, который произошел в его доме, расположенном в поселке Тршинец.

Пожарным не удалось спасти знаменитость.

Деревянный дом актера оказался в объятиях пламени 26 марта. Звезда экрана сгорел заживо.

Смерть 87-летнего артиста подтвердил его сын и сотрудники театра в Люблине, на сцене которого актер выступал до 2001 года.