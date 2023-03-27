Лорак хотят признать иностранным агентом в России

Российские активисты обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием признать Ани Лорак иноагентом.

Представители общественности возмущены тем фактом, что Ани Лорак не может принять сторону ни Украины, ни России.

После того как концерт певицы в Краснодаре не состоялся, она пыталась объяснить в соцсетях, что никаких средств на нужды ВСУ не направляла, а только помогала мирному населению в зоне проведения СВО.

По всей видимости, оправдания знаменитости не устроили российских активистов, которые направили обращение в Генеральную прокуратуру страны, требуя признать Лорак иноагентом.

Известно, что в сентябре текущего года Ани должна выступить с концертом в Москве. Это мероприятие пока отменено не было.