Выступление Лорак в Краснодаре, намеченное на 27 апреля, не состоится

Концерт украинской исполнительницы Ани Лорак не состоится в Краснодаре. Мероприятие было запланировано на 27 апреля текущего года.

27 апреля в краснодарском Дворце спорта "Олимп" должна была выступить Ани Лорак.

Глава города Евгений Наумов заявил, что мероприятие не состоится из-за опасений того, что артистка вырученные средства направит на нужды ВСУ.

Лорак была возмущена данной информацией, обвинив политика в распространении ложной информации, утверждая, что не помогает в военных целях ни Украине, ни России.

Ани призналась, что всегда оказывала только гуманитарную помощь, что делала и до запуска спецоперации в Донбассе.