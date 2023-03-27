Кучера извинился перед Успенской за шоу Звезды сошлись о дочери исполнительницы Плаксиной

Ведущий и актер Оскар Кучера признался, что не мог не извиниться перед Любовью Успеской за выпуск проекта "Звезды сошлись", в котором обсуждали дочь артистки Татьяну Плаксину.

Оскар Кучера, будучи ведущим шоу "Звезды сошлись" на НТВ, где горячо обсуждалась ссора Любови Успенской с ее дочерью, извинился перед артисткой в эфире Ютуб-проекта Лауры Джугелии "Надо обсудить".

Надо отметить, что из-за этой программы Успенская затаила обиду и на Кучеру, и на его соведущую по телепроекту Леру Кудрявцеву.

Знаменитость считает недостойным то, как повели себя ведущие программы. Они позвали в эфир ее дочь Татьяну Плаксину, которая тогда боролась с зависимостью.

Кучера уверяет, что его и Кудрявцеву обманули, будто Татьяна сама изъявила желание участвовать в передаче.

Оскар заявил, что ни обидеть, ни тем более оскорбить именитую артистку у него не было и в мыслях.