У Tesla больше плохих новостей о своих популярных электромобилях

Владельцам автомобилей Tesla может потребоваться сдать свои машины в ремонт в качестве меры предосторожности.

Когда потребитель покупает новый электромобиль, он не ожидает получить уведомление от производителя электромобиля о том, что автомобиль нуждается в ремонте после покупки.



Однако в последнее время отзывы электромобилей, объявленные Национальной администрацией безопасности дорожного движения, стали обычным явлением для нескольких автопроизводителей. Ford (F) - Получить бесплатный отчет в сентябре 2022 года отозвал некоторые кроссоверы Mustang Mach E 2022 года выпуска, поскольку оси этих автомобилей могли сломаться.



General Motors (GM) - Get Free Report в октябре 2022 года отозвал 735 своих электромобилей Hummer EV 2022 года и 85 своих электрофургонов BrightDrop EV600 из-за проблемы с герметизацией аккумуляторного блока. Позже, в декабре 2022 года, GM отозвал 140 000 своих электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за риска возгорания.