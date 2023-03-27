Каждый год в Японии десятки тысяч людей специально пропадают без вести

Внутри трущоб, ставших Бермудским треугольником Японии, куда люди уходят, чтобы исчезнуть

Газета South China Morning Post поговорила с двумя мужчинами, которые исчезли из своей прежней жизни.



"Меня тошнило от этого мира. Но у меня не хватило мужества умереть", - сказал один из мужчин, Кодама, изданию SCMP.



Трущобы в японском портовом городе Осака имеют загадочную репутацию - туда уходят люди, которые не хотят, чтобы их нашли.



Трущобы Камагасаки заполнены "джоухацу-ша", или "испарившимися людьми", которые уехали и оставили свою жизнь в других частях Японии, говорится в документальном фильме South China Morning Post, опубликованном 19 марта.



Многие из жителей трущоб - это люди, которые забрели туда, переселившись из других мест, сообщает SCMP. Эти люди решили буквально исчезнуть из своей жизни в других местах, отрезав себя от семьи и друзей, чтобы начать жизнь заново.



По данным Statista, в 2021 году в Японии пропали без вести около 80 000 человек. Многие из них решили исчезнуть из-за долгов, чтобы избавиться от обязательств и ответственности или просто нажать кнопку перезагрузки своей жизни, сообщает SCMP.