Рустам Солнцев назвал Бузову алкоголичкой и наркоманкой

Блогер Рустам Солнцев обвинил поющую ведущую в пагубном пристрастии к спиртному и запрещенным веществам.

Рустам Солнцев утверждает, что Ольга Бузова позволяет себе выходить пьяной на сцену.

По словам блогера, поющая ведущая в одном из городов потребовала бутылку с горячительным напитком в гримерку, опустошив ее содержимое прямо перед концертом.

Солнцев утверждает, что она то пьет, то употребляет запрещенные вещества, не стесняясь в таком виде показываться зрителям.

Такое отношение к поклонникам звезда интернета назвал неуважением к профессии артиста, а организаторов мероприятия призвал предупреждать, что на сцену выйдет Бузова под кайфом или под шафе, а может и под тем, и под другим одновременно.