Жители Тайваня бегут с отдаленных островов, так как Китай отключил морские кабели Интернета

Жизнь жителей Тайваня на отдаленном архипелаге, где расположены сонные рыбацкие деревушки, омываемые океанскими волнами, была спокойнее, чем обычно.

Жители островов Мацу оказались отрезанными от внешнего мира после того, как в прошлом месяце китайские корабли перерезали два подводных интернет-кабеля.



Внезапно сообщения перестали отправляться, онлайн-видео не загружалось, банковские переводы не проходили, и даже кредитные карты нельзя было провести.



"Звонки обрываются на середине пути; это очень раздражает", - ворчит 80-летний Линь Шэнъюэ. "Но это больше проблема для молодых людей, привязанных к своим мобильным телефонам".



"Вот почему все они сбежали на главный остров [Тайвань]", - рассмеялся он. "Остались только такие старики, как я, и солдаты, расквартированные здесь".



Перебои в работе Интернета высветили критическую уязвимость в сфере безопасности - Тайвань не может защитить свои коммуникации в случае войны с Китаем.



"Инцидент в Мацу на самом деле служит предупреждающим знаком для Тайваня, чтобы он лучше подготовил свои резервные планы", - сказал Лий Вэнь, глава мацуского отделения ведущей Демократической прогрессивной партии страны. "Что мы будем делать, если 14 международных морских кабелей Тайваня будут повреждены?".