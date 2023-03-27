Американские школы страшнее северокорейских, говорит перебежчик

Перебежчица из Северной Кореи, нашедшая убежище в США, сказала, что ей "стыдно" изучать права человека в Америке, потому что в университетах это стало синонимом социализма.

29-летняя Ёнми Пак, которая бежала из государства-отшельника в 2007 году подростком, в прошлом году стала гражданкой США.



Ее мемуары "В порядке жизни", в которых она подробно описала свое опасное путешествие к свободе, принесли ей международную известность как правозащитнику.



Однако после переезда в Америку и получения степени в Колумбийском университете она бьет тревогу по поводу "культуры отмены" и политического влияния на систему образования в стране.



В своей последней книге "Пока время остается" она пишет, что обнаружила в Америке те же посягательства на свободу, что и в Северной Корее: от политики идентичности и авторитарных тенденций до лицемерия элиты.