Водитель Amazon попал в сеть TikTok, доставив посылку во время противостояния полиции с вооруженным подозреваемым

Видео, на котором водитель Amazon доставляет посылку во время противостояния с полицией, стало вирусным на TikTok.

На видео видно, как водитель спокойно проходит мимо нескольких полицейских машин и передает посылку офицеру.



Водители Amazon имеют печально известные высокие квоты на доставку, и компания не раз сталкивалась с критикой условий труда.



Видео, на котором водитель Amazon доставляет посылку во время активного противостояния с полицией, стало вирусным на TikTok, и зрители высоко оценили преданность водителя своей работе.



На видео, набравшем более шести миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков, водитель Amazon невозмутимо идет к дому в Кэри, штат Калифорния, где стоят несколько полицейских машин, а офицеры смотрят на него с недоумением.



Когда он приближается к дому, офицер останавливает его, чтобы забрать пакет. Затем водитель фотографирует дом в качестве доказательства того, что посылка была доставлена, в соответствии с правилами Amazon.