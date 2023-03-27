Керала: город-призрак в самой населенной стране мира

По мере того как Индия обгоняет Китай как самая густонаселенная страна мира, в некоторых районах страны, где рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения.

На протяжении многих лет школы в дремучем городе в штате Керала сталкиваются с необычной проблемой: учеников не хватает, и учителям приходится отправляться на их поиски.

Кроме того, им приходится платить из своего кармана, чтобы привести учеников в школу.



В 150-летней государственной старшей начальной школе, где учатся дети до 14 лет, в Кумбанаде насчитывается 50 учеников, в то время как до конца 1980-х годов их было около 700.

Большинство из них из бедных и неблагополучных семей, живущих на окраине города. В седьмом классе учится всего семь человек, и это самый большой класс. В 2016 году в классе был всего один ученик.



Набрать достаточное количество учеников в школу - сложная задача. Каждый из восьми учителей ежемесячно выкладывает 2 800 рупий ($34; £28) на оплату услуг авторикш (тук-туков), которые перевозят учеников из дома в школу и обратно. Они также ходят от двери к двери в поисках учеников.

Даже несколько частных школ в этом районе отправляют учителей на поиски учеников - в самой большой из них едва набралось 70 учеников.