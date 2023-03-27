Благодаря банковским потрясениям наступил переломный момент для биткоина

Биткойн переживает "переломный момент" благодаря продолжающемуся банковскому кризису, сообщил аналитик изданию Insider.

Криптовалюта выросла почти на 40% с начала марта, когда крах SVB вызвал хаос в банковской системе.



Вот 3 причины, по которым биткоин занимает господствующее положение в период нестабильности финансового сектора.



Банки рушатся, традиционная финансовая система шатается, и появились опасения кризиса в стиле 2008 года. Для некоторых это хорошая новость.



Пока мировые рынки все еще оправляются от шока, вызванного крахом американских банков в этом месяце - Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank - и поддерживаемым правительством спасением Credit Suisse в Европе, биткоин вышел на первое место.



Крупнейшая в мире криптовалюта переживает лучший квартал за последние два года, взлетев почти на 70% с конца декабря и достигнув девятимесячного максимума чуть менее $29 000 на прошлой неделе. С начала марта, когда разразился банковский кризис, он подскочил почти на 40%, опираясь на имидж цифровых активов как футуристической альтернативы традиционным финансам.