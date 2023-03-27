Ice-T поделился своими паровыми секретами успешного брака с Коко Остин

Ice-T раскрывает секрет своего долговечного брака с Коко Остин, женой, с которой он прожил более 20 лет, и матерью их 7-летней дочери Шанель.

"Вы хотите, чтобы я сохранил гангстерский стиль?" - спросил он Франческу Амикер из E! News в эксклюзивном интервью, после чего поделился своим советом в стиле NSFW. Одна 65-летняя итальянка сказала: "Мужчины очень просты. Если хочешь удержать мужчину, держи его желудок полным, а яйца пустыми".



Как объяснила 65-летняя женщина, здоровая сексуальная жизнь - это одна из составляющих крепкой связи.



"Говорят, когда секс хороший, это 10 процентов отношений. Когда он плохой, это 90 процентов отношений", - сказал Ice-T. "Поэтому, если он хороший, это вишенка на вершине отношений. А когда все плохо, это все, о чем ты можешь думать".



Но за пределами спальни звезда сериала "Закон и порядок: Специальный корпус" знает, что главное - это принять своего партнера и проявлять заботу о нем, даже в трудные времена.