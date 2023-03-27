Гонконгцы проводят первую за много лет акцию протеста по строгим правилам

Десятки людей в воскресенье присоединились к первому разрешенному протесту в Гонконге после отмены основных ограничений COVID-19 по беспрецедентно строгим правилам, включая ношение пронумерованного значка на шее.

Правила, установленные полицией, которая сослалась на соображения безопасности, появились в тот момент, когда финансовый центр продвигал свое возвращение к нормальной жизни после нескольких лет антивирусного контроля и политических потрясений.



Во время пандемии протесты были редкими из-за ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, многих активистов заставили замолчать или посадили в тюрьму после того, как Пекин ввел закон о национальной безопасности после массовых протестов в 2019 году. Критики говорят, что свобода собраний, которая была обещана Гонконгу при возвращении его в состав Китая от Великобритании в 1997 году, была подорвана.



Воскресная демонстрация против предлагаемой рекультивации и строительства мусороперерабатывающих заводов стала первым одобренным полицией маршем такого рода после того, как город отменил мандат на маски и ограничения на социальное дистанцирование.



Однако организаторам пришлось выполнить требования полиции, например, принять меры, чтобы число участников не превысило ожидаемую явку в 100 человек, и потребовать доказательств "уважительной причины" от протестующих, надевших маски во время мероприятия.