Марк Уолберг и Джим Керри среди звезд, спешащих продать дома, чтобы избежать нового налога на особняки

Некоторые из самых известных людей в Голливуде спешат продать свои многомиллионные дома в Лос-Анджелесе до вступления в силу с 1 апреля нового "налога на особняки".

В ноябре избиратели поддержали меру ULA - "United to House L.A.". - которая призвана собрать до 1 миллиарда долларов от продажи роскошных домов для финансирования проектов доступного жилья.



С 1 апреля продавцы домов стоимостью от 5 миллионов долларов (4 миллиона фунтов стерлингов) до 10 миллионов долларов (8 миллионов фунтов стерлингов) будут платить городу четырехпроцентный налог.



Продающие дома стоимостью более 10 миллионов долларов будут платить налог в размере 5,5 процента.



Лос-Анджелес ввел налог для "финансирования проектов доступного жилья и предоставления ресурсов жильцам, которым грозит бездомность".