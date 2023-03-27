Суд над Гвинет Пэлтроу, разбившейся на лыжах в штате Юта

Завершилась первая неделя судебного процесса по делу Гвинет Пэлтроу о несчастном случае на лыжах в штате Юта в 2016 году.

Пенсионер-оптометрист Терри Сандерсон требует от основательницы Goop возмещения ущерба в размере 300 000 долларов после столкновения на горнолыжном курорте Deer Valley.



Согласно иску Сандерсона, Пэлтроу столкнулась с Сандерсоном и уехала на лыжах, в результате чего он получил "постоянную травматическую черепно-мозговую травму, четыре сломанных ребра, боль, страдания, потерю удовольствия от жизни", эмоциональное расстройство и обезображивание.



"Пэлтроу встала, повернулась и уехала на лыжах, оставив Сандерсона ошеломленным, лежащим на снегу и получившим серьезные травмы", - говорится в жалобе, поданной в 2019 году.

"Лыжный инструктор Deer Valley, который тренировал мисс Пэлтроу, но не видел аварии, подъехал на лыжах, увидел раненого Сандерсона и уехал на лыжах, ложно обвинив Сандерсона в том, что он спровоцировал аварию".