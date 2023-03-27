Гарри Стайлс и Эмили Ратажковски породили слухи о романе после того, как были замечены за обжиманиями

Вчера в интернете разгорелась горячая дискуссия о чае знаменитостей после того, как появились видео, на которых 29-летний Гарри Стайлс и 31-летняя Эмили Ратажковски наслаждаются небольшим публичным сеансом поцелуев.

Весело! Daily Mail запечатлел пикантный момент между этими двумя, которые были замечены в Токио.



На втором видео музыкант, получивший премию "Грэмми", и супермодель, ставшая автором, танцуют и, похоже, наслаждаются обществом друг друга.



Гарри в настоящее время (все еще, каким-то образом) находится в Японии в рамках своего тура Love on Tour - что заставляет нас задуматься, поехала ли Эмрата в Токио только для того, чтобы увидеть Гарри? Является ли поездка на другой конец света, когда ты богатая знаменитость, тем же самым, что и 45 минут езды для обычного человека? Это неясно.