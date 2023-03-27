Зарплата Уоррена Баффета в прошлом году составила всего $100 000

В прошлом году зарплата Уоррена Баффета составляла 100 000 долларов, и он не получал повышения зарплаты уже более четырех десятилетий.

Он вернул компании Berkshire Hathaway $50 000, частично для того, чтобы покрыть расходы на личные звонки и почтовые расходы.



Чистая стоимость Баффетта превышает 100 миллиардов долларов благодаря его владению акциями Berkshire.



В прошлом году зарплата Уоррена Баффета составляла скромные $100 000, и он вернул своей компании $50 000.



Инвестор-миллиардер и генеральный директор Berkshire Hathaway получает одну и ту же зарплату, без премий и акций, уже более 40 лет. В прошлом году Berkshire потратила втрое большую сумму только на личную и домашнюю охрану Баффетта, как следует из последнего отчета компании.



Включая расходы на охрану, общая сумма вознаграждения Баффетта в прошлом году составила 402 000 долларов, что меньше среднего показателя в 18 миллионов долларов среди руководителей компаний S&P 500 в 2021 году. По оценкам Berkshire, он заработал в 6,4 раза больше, чем средний сотрудник конгломерата.