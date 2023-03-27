В Нью-Йорке вспыхнули протесты: не против Трампа, а против Джокера

Полицейские машины и телевизионные грузовики окружали суматоху.



Этой сцены власти Нью-Йорка ждали, пока прокуроры рассматривали обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа, который пригласил последователей на митинг в свою поддержку. Но в субботу это были всего лишь съемки фильма - точнее, сиквела "Джокера". Рев утих, и толпа разошлась по команде, когда режиссер крикнул "Снято!".



Съемки сиквела "Джокера" в Нью-Йорке планировались в течение нескольких месяцев, но в последние дни съемочные группы боролись с возможностью того, что съемки могут быть сорваны из-за реальных протестов по поводу дела Трампа, которые до сих пор не материализовались.



В конце концов, работники съемочной группы продолжили работу, сказал Лео Манискальчи, ассистент на съемках, который делал перерыв в ближайшей кофейне.



"Они должны были сделать то, что им было нужно, чтобы это было сделано", - сказал он.



В фильме Джокер, которого играет Хоакин Феникс, вдохновляет протесты против элиты Готэма.