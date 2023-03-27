Йе вызвал споры и всеобщее осуждение после того, как он сделал ряд антисемитских комментариев.
Ye, рэпер, ранее известный как Канье Уэст, написал в Instagram, что "просмотр Джона Хилла в фильме "Джамп стрит, 21" заставил меня снова полюбить еврейский народ".
Похоже, он признал свои предыдущие антисемитские комментарии, которые вызвали споры и привели к тому, что он был временно удален из социальных сетей и потерял несколько деловых сделок.
Рэпер вернулся в Instagram, чтобы поделиться изображением постера фильма 2012 года и сказал, что просмотр фильма заставил его передумать.
Канье Уэст написал в Instagram, что просмотр фильма «Джамп-стрит, 21» заставил его снова полюбить еврейский народ
16:12 2023-03-27
Он поблагодарил еврейского актера Джона Хилла за то, что тот вдохновил его на перемены в сердце.
Йе вызвал споры и всеобщее осуждение после того, как он сделал ряд антисемитских комментариев.