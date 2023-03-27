Канье Уэст написал в Instagram, что просмотр фильма «Джамп-стрит, 21» заставил его снова полюбить еврейский народ

Йе вызвал споры и всеобщее осуждение после того, как он сделал ряд антисемитских комментариев.



Ye, рэпер, ранее известный как Канье Уэст, написал в Instagram, что "просмотр Джона Хилла в фильме "Джамп стрит, 21" заставил меня снова полюбить еврейский народ".



Похоже, он признал свои предыдущие антисемитские комментарии, которые вызвали споры и привели к тому, что он был временно удален из социальных сетей и потерял несколько деловых сделок.



Рэпер вернулся в Instagram, чтобы поделиться изображением постера фильма 2012 года и сказал, что просмотр фильма заставил его передумать.