Анджелина Джоли замечена на обеде с миллиардером-экологом Дэвидом Майером де Ротшильдом

Джоли была запечатлена на выходе из заведения в черном платье с вырезами по бокам. Она дополнила образ черными туфлями на каблуках и солнцезащитными очками.

Майер де Ротшильд, тем временем, сохранял непринужденный вид в джинсах, синей рубашке и синем пиджаке, которые он дополнил черными туфлями.

Представители Джоли не сразу ответили на просьбу PEOPLE о комментарии.

Встреча Джоли с Майером де Ротшильдом произошла через несколько месяцев после того, как в декабре звезда объявила о своем уходе с поста специального посланника Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

