Хани Бу Бу ответила после того, как видео с ее новым акцентом стало вирусным

Потому что вы все думаете, что я такая гетто, я покажу вам, насколько я гетто". Пользователи социальных сетей поспешили осудить бывшую звезду детства в социальных сетях, а также отреагировали на то, как она похлопывала себя по голове на протяжении всего видео.



"Нет, я не пыталась никого оскорбить!" - написала 17-летняя выпускница Toddlers and Tiaras в своем Instagram Stories в воскресенье, 26 марта. "Я сделала это, потому что люди часто комментируют, что моя речь "гетто". А я считаю, что это ни в коем случае не так. Я чувствую, что являюсь самой собой".



Хотя Алана сказала, что создала вирусное видео в попытке "потроллить всех в ответ", она добавила, что "доказывает свою точку зрения Каренам, которые любят иметь свое мнение обо всем".